Facebook/Divulgação O centro será direcionado com guias e informações de especialistas em saúde mental e foi pensada para ajudar usuários principalmente durante a quarentena

Os aplicativos do Facebook agora terão uma aba de orientações sobre saúde mental. A inicativa, que tem parceria com instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), estará disponível em todo mundo nos apps Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

A ferramenta funciona como um centro de informações, com guias e informações de especialistas em saúde mental. Segundo o Facebook, o recurso foi pensado para ajudar usuários principalmente durante a quarentena, momento em que as pessoas têm apresentado quadros ansiosos ou de algum tipo de estresse mental com maior frequência.

“Tornar as informações sobre saúde mental mais acessíveis é extremamente importante. Na Organização Mundial da Saúde, temos o prazer de colaborar com o Facebook no apoio a essa meta para o Dia Mundial da Saúde Mental deste ano ”, disse Gabriella Stern, diretora de comunicações da OMS, em comunicado.

Cada aplicativo disponibiliza uma forma diferente para acessar o conteúdo relacionado à saúde mental. No Facebook, uma aba será dedicada para trazer as informações no app. Já no Instagram, guias estarão disponíveis, além da ação da empresa em pesquisas para entender a pressão causada pela exposição a determinados tipos de imagens. No Messenger, figurinhas temáticas serão adicionadas para incentivar a conversa sobre o assunto e no WhatsApp um chatbot da OMS vai ficar disponível para dar dicas de como diminuir o estresse no cotidiano.