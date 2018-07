Divulgação Divisão do Facebook responsável pela criação do Paper foi fechada no final de 2015

O Facebook anunciou nesta sexta-feira, 1º, que vai descontinuar seu aplicativo de leitura de notícias chamado Paper. Usuários do app receberam notificações sobre o encerramento do serviço, previsto para ocorrer no dia 29 de julho. O aplicativo, exclusivo para iOS, reunia notícias de vários veículos de comunicação e blogs, organizadas por temas como política, tecnologia, esporte e entretenimento. O app já não está mais disponível na Apple Store.

Lançado em janeiro de 2014, o app ganhou destaque pelo seu design e por não apresentar anúncios, mesmo assim nunca conseguiu deslanchar. De acordo com a empresa de pesquisa App Annie, o Paper saiu da lista dos 300 aplicativos mais baixados na loja virtual da Apple um mês após seu lançamento e está de fora da lista dos 1,5 mil apps mais populares desde dezembro de 2014.

A decisão não foi uma surpresa, visto que o aplicativo não recebe nenhuma atualização desde março do ano passado. Além disso, a divisão Creative Labs do Facebook, responsável pelo desenvolvimento do Paper, foi fechada em dezembro do ano passado. Outros apps como o Slingshot, Riff e Rooms, também criados pela divisão, já haviam sido descontinuados.

"Nosso objetivo com o Paper foi explorar novos elementos de design envolventes e interativos que permitem ler e interagir com o conteúdo do Facebook. Aprendemos a importância de dar às pessoas esses elementos para criar uma experiência envolvente", afirmou o Facebook em comunicado.