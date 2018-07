Novidade traz o Facebook para a tela inicial do Android com atualizações e mensagens

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova plataforma para a tela inicial do Android, chamada de Facebook Home. O evento foi realizado na tarde desta quinta-feira, 4, em Menlo Park, Califórnia (Estados Unidos).

O Facebook Home reúne as atualizações do usuário na tela inicial do telefone, como comentários em postagens, atualizações e mensagens. Assim, integra o Facebook às principais atividades do smartphone.

A ideia do novo produto é personalizar a página inicial dos smartphones Android com uma nova lógica que substitui a importância dos aplicativos pela interação social. “Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar no telefone”, disse Zuckerberg.

“Acreditamos que toda a tela inicial do smartphone deva ser toda personalizada”.

Segundo Zuckerberg, em média, 20% do tempo que um usuário gasta em seu smartphone é para acessar o Facebook, se contar o Instagram, o número é 25%.

O fundador do Facebook disse que o sistema operacional Android foi escolhido por ser aberto e maleável para programação.

As mensagens do chat do Facebook serão integradas a outras atividades do telefone e não ficarão em segundo plano.

As fabricantes de celulares HTC e a Samsung são algumas das parceiras do Facebook no projeto Home. Os smartphones das fabricantes terão o aplicativo da rede social nativo. A operadora norte-americana AT&T vai vender o aparelho da HTC com o Facebook Home a partir de 12 de abril.

Como instalar?

Quem já usa o aplicativo do Facebook no smartphone Android vai receber uma mensagem sugerindo a atualização do app. Essa atualização vai instalar o Home no celular. O Facebook Home também poderá ser baixado na loja de aplicativos do Google Play a partir de 12 de abril. Os primeiros modelos compatíveis serão o Samsung Galaxy S III, Galaxy Note II e o Galaxy S4.

Veja a primeira propaganda do Facebook Home: