Nova versão incentiva o compartilhamento de músicas, filmes e livros pelo usuário; atualização chega nas próximas semanas

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 13, o Facebook lançou uma nova versão da linha do tempo, página de perfil do usuário do site. Segundo a empresa, o objetivo dos ajustes é tornar a página mais limpa e ajudar o usuário a visualizar os conteúdos mais relevantes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A atualização, que já vinha sendo testada na Nova Zelândia, apresenta uma nova disposição dos itens da timeline: as informações do usuário (como local de estudo, trabalho e cidade natal) aparecem abaixo da foto de perfil, deslocando o campo de atualização de status para a direita.

Já o controle de navegação pela timeline em períodos vai o canto direito superior da página, acima das histórias patrocinadas. Os amigos e fotos do usuário aparecem em blocos com nove imagens logo abaixo das informações do usuário.

Interesses. De acordo com a empresa, a nova versão facilita a inserção e organização de interesses na rede social, mediados ou não por aplicativos. O usuário pode adicionar músicas, filmes, programas de TV e livros de que gostam. Fãs de cinema, por exemplo, podem usar aplicativos como o Flixster e o Netflix para compartilhar o que estão vendo.

Se a preferência do usuário é por livros, pode publicar as obras que quer ler no aplicativo do Goodreads. O usuário pode também adicionar um livro que um amigo leu clicando no botão “adicionar”.

FOTOS: Divulgação

O Facebook afirma que é possível adicionar aplicativos para compartilhar outros interesses, como inserir uma seção com suas fotos no Instagram. O usuário pode remover um app de sua página de interesses acessando o seu registro de atividades na rede social.

De acordo com a empresa, as atualizações atualizações ficarão disponíveis a todos os usuários nas próximas semanas. Há 6 dias, a rede social anunciou em evento um novo visual para o seu feed de notícias, que também deve chegar aos usuários aos poucos. Confira o teste da nova página de atualizações do Facebook aqui.