Anna Carolina Papp

Mariana Congo

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 7, o Facebook anunciou um novo visual para o seu feed de notícias, que valoriza as fotos e o conteúdo visual publicado na rede social e oferece diferentes abas de filtros. O evento aconteceu na sede da empresa em Menlo Park, na Califórnia.

Mark Zuckerberg, fundador da rede social, falou sobre a importância do newsfeed para o Facebook e explicou que, ao longo dos anos, o conteúdo compartilhado foi se tornando cada vez mais visual. “Quase 50% do feed de notícias hoje é formado por fotos e conteúdos visuais”, disse ele. Em 2011, imagens representavam apenas 20% da página de atualizações.

As fotos compartilhadas na rede social ganharam tamanho maior. Além disso, uma notícia compartilhada com imagem, por exemplo, também ganha mais destaque no tamanho, além de vir acompanhada do logo da empresa que produziu o conteúdo.

A foto do perfil do usuário e de páginas de empresas também foi aumentada. Além disso, quando uma solicitação de amizade é aceita ou uma página é curtida, o feed mostra não apenas a foto do perfil, mas a foto de capa do usuário ou serviço.

Filtros. Outra novidade é a possibilidade de visualizar feeds diferentes por meio de abas, cada uma com um filtro. Em uma barra na parte superior direita, o usuário poderá escolher qual tipo de conteúdo quer ver.

“Todos os amigos”, por exemplo, mostra todo o conteúdo que seus amigos estão compartilhando. A aba “Fotos” mostra um feed de notícias apenas com fotos de seus amigos e páginas que o usuário curtiu.

Já “Música” traz atualizações com publicações sobre artistas e bandas e músicas que você ou seus amigos escutam. Na aba “Seguindo”, será possível acompanhar as publicações mais recentes sobre as páginas e pessoas que o usuário segue em ordem cronológica. Há ainda outros filtros, como jogos e grupos.

Zuckerberg comparou a nova plataforma a um jornal, com suas diferentes seções e editorias para contemplar diferentes tipos de público. Para a empresa, as abas do novo feed de notícias permitem que o usuário tenha uma experiência similar, vendo as atualizações da categoria que deseja. “Estamos tentando dar a todos o melhor jornal pessoal do mundo”, disse ele durante o evento, que durou cerca de 30 minutos.

Web e mobile. O novo visual do feed de notícias estará disponível tanto para a web como para as plataformas móveis. A novidade será lançada aos usuários gradualmente durante as próximas semanas.

Nos smartphones e tablets, a nova versão chega primeiro para iOS e, em seguida, para Android. Interessados em testar o novo formato deverão entrar na lista de espera.

Confira como o novo feed funcionará no vídeo abaixo:

Anúncios. O tema anunciantes não apareceu na apresentação do novo feed de notícias do Facebook. Segundo o site de tecnologia TechCrunch, o assunto só surgiu em algumas perguntas de jornalistas depois do evento, quando a diretora de design de produto da empresa, Julie Zuho, comentou que as mudanças anunciadas hoje envolvem todo o conteúdo do feed, o que, claro, inclui os anúncios.

Como as fotos terão mais destaque, o mesmo valerá para os anúncios, diz o TechCrunch. Assim, uma empresa que pagar por uma propaganda com foto terá, por consequência, mais espaço no feed. Isso poderia atrair, por exemplo, mais propagandas de marcas de luxo e revistas, que estão acostumadas a explorar imagens grandes. Já outras redes sociais que se conectam com o Facebook e exploram imagens, como Pinterest e o Instagram, terão a chance de melhorar sua performance dentro da plataforma.

O novo recurso de abas, diz o TechCrunch, tem potencial misto: pode ajudar ou atrapalhar as empresas – depende de como as pessoas vão usar a função. Isso porque as páginas profissionais, de notícias e de negócios, poderão ser organizadas pelo usuários para aparecerem em abas diferentes do feed principal. E, assim, serem mais ou menos acessadas.