Empresa mostrará o novo visual dao news feed em sua sede na próxima semana; versão vem sendo testada na Nova Zelândia

SÃO PAULO – Na próxima semana, o Facebook apresentará um novo visual para seu feed de notícias no site. A empresa convidou jornalistas para, no dia 7 de março, conferirem a novidade em evento na sede em Menlo Park, Califórnia.

Uma nova versão da linha do tempo já vem sendo testada na Nova Zelândia, com uma nova barra superior e nova disposição dos itens da timeline: as informações do usuário (como local de estudo, trabalho e cidade natal) ficarão abaixo da foto de perfil, deslocando o campo de atualização de status para a direita. Já o controle de navegação pela timeline em períodos vai o canto direito superior da página, com os anúncios logo abaixo.

Outra novidade aparece nas publicações: ao compartilhar um link de um site, aparecerá um botão para que seus amigos possam curtir não só a publicação, mas a página responsável por aquele conteúdo.

FOTOS: Reprodução/Mashable

Uma fonte próxima ao site Mashable tirou screenshots da versão atualmente testada na Nova Zelândia:

