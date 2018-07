Um em cada sete habitantes da Terra tem perfil na rede social; ‘obrigado’, diz Mark Zuckerberg

FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

SÃO PAULO – O Facebook acaba de atingir a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Quem deu a notícia foi o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, na manhã desta quinta-feira, 4. Isso significa que um a cada sete habitantes no planeta tem um perfil na rede social.

“Ajudar 1 bilhão de pessoas a se conectar é fantástico, singelo e de longe a coisa que mais tenho orgulho de ter feito durante a minha vida”, escreveu Zuckerberg.

A marca foi atingida exatamente no dia 14 de setembro, mas a divulgação só foi feita agora. A rede social tinha no final de junho 955 milhões de usuários ativos.

Zuckerberg divulgou a notícia em seu perfil na rede social:

Mais de 1 bilhão de pessoas já estão usando o Facebook ativamente todos os meses. Se você está lendo essa mensagem: obrigado por dar a mim e a minha equipe a honra de servir você. Ajudar 1 bilhão de pessoas a se conectar é fantástico, singelo e de longe a coisa que mais tenho orgulho de ter feito durante a minha vida. Estou comprometido a trabalhar todos os dias para melhorar o Facebook para você e felizmente, juntos um dia, estaremos aptos a conectar o resto do mundo também.

Acompanhando o anúncio, o Facebook lançou uma propaganda dirigida por Alejandro Iñárritu, diretor de filmes como ’21 gramas’ e ‘Babel’. Veja: