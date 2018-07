Publicidade é responsável por 85% da receita da rede social; Google, principal concorrente, atingiu 1 milhão em 2007

SÃO PAULO – O Facebook divulgou nesta terça-feira, 19, que agora tem 1 milhão de anunciantes globais ativos que utilizaram a plataforma nos últimos 28 dias – um marco para a empresa que está tentando reavivar o crescimento de sua receita.

FOTO: Karen Bleier/Getty Images

A maioria dos anunciantes são pequenos empresários. Executivos do Facebook estão esperando obter ainda mais pequenos anunciantes locais porque 16 milhões de empresas, que vão desde a venda de joias a lojas de roupas, criam páginas gratuitas na rede social.

“A maioria dos proprietários de pequenas empresas começa como usuários do Facebook, em seguida, migram para se tornar proprietários de páginas, e de lá migram para se tornar anunciantes”, disse Dan Levy, diretor da área de empresas de pequeno porte.

Segundo Levy, o Facebook não tem planos de começar a cobrar as empresas para configurar páginas. A propaganda é responsável por 85% da receita do rede social – que também inclui dólares de maiores marcas do mundo e agências de publicidade. Mas a empresa está tentando elevar seu crescimento depois de uma forte desaceleração no ano passado.

“Anunciantes de todos os tipos ajudam a definir o que é fundamental para os nossos 1,1 bilhão de usuários, por isso nossas equipes trabalham com uma série de empresas para garantir que suas principais mensagens e valores sejam entregues também”, disse em comunicado Carolyn Everson, vice-presidente de soluções de marketing da empresa.

Corrida. A rede de Zuckerberg, como é de se esperar, ainda fica muito atrás do Google, que domina os anúncios online. A gigante de buscas atingiu 1 milhão de anunciantes em 2007, mas não divulgou atualizações desde então. Alguns estimam o número atual em mais de 2,5 milhões de anunciantes.

A corrida também se dá nos dispositivos móveis. Segundo estudo da eMarketer divulgado na semana passada, o Google continua líder na publicidade móvel, tendo embolsado US$ 4,61 bilhões em anúncios veiculados em smartphones e tablets no ano passado– mais da metade (52,3%) do total. Em 2013, esse valor deve atingir US$ 8,85 bilhões, quase o dobro.

No entanto, o Facebook já aparece como um concorrente a ter em vista. Estima-se que a rede social, que arrecadou 470 milhões em anúncios em dispositivos móveis no ano passado, pode quadruplicar a receita em 2013 – alcançando US$ 2,04 bilhões. Com esse valor, o Facebook, que em 2011 ainda não gerava qualquer renda com publicidade móvel, terá uma fatia de 12,5% do mercado.

/Com REUTERS