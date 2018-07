FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

JOHANESBURGO – Um em cada dez africanos fazem login no Facebook todo mês, disse a maior rede social do mundo nesta segunda-feira, apresentando um novo público-alvo para anunciantes.

Destas 100 milhões de pessoas, 80% acessam a plataforma através de celulares em um continente com penetração muito baixa de Internet e com número pequeno de proprietários de smartphones, disse a companhia.

A receita global do Facebook com anúncios móveis saltou mais de 150% no segundo trimestre, respondendo por cerca de 62%da receita geral com anúncios.

“Existe uma oportunidade fantástica para negócios tanto para empresas locais ou globais. Saber que existem todas estas pessoas na África com as quais é possível se conectar, isso é animador também”, disse Nicola Mendelsohn, vice-presidente do Facebook para Europa, Oriente Médio e África.

Sete em cada 10 consumidores da África acessam a Internet através de celulares, em comparação a 6% que usam computadores, segundo estudo da Ericsson do começo deste ano.

O Facebook estaria colocando mais recursos na África para entender como consumidores usam seu produto e está ponderando abrir um escritório no continente em 2015, disse Mendelsohn, sem especificar onde o escritório estará localizado.

A companhia está personalizando produtos para se adequar às necessidades de países individualmente, ela acrescentou. Por exemplo, produtos podem ser direcionados para usuários diferentes com base em suas velocidades de Internet.

O Facebook tem mais de 1,5 milhão de anunciantes ativos e mais de 1,3 bilhão de usuários ativos no mundo todo.

/ REUTERS