SÃO PAULO – Mais um recorde para o Facebook foi alcançado nesta terça-feira, 11. Dessa vez, as boas notícias vêm da bolsa de valores NASDAQ: durante a manhã, a empresa de Mark Zuckerberg teve ligeira alta de 0,6% em suas ações, chegando ao valor de US$ 72 – uma alta histórica para a empresa.

O valor das ações da empresa têm crescido bastante desde o final de janeiro – quando estava no patamar dos US$ 55. De acordo com analistas, a aquisição do WhatsApp e o crescimento constante no número de usuários pode levar o Facebook a chegar até US$ 90 por papel.

É um valor cerca de cinco vezes maior que a baixa histórica das ações do Facebook, que chegou a ser negociada por US$ 18 em 2012, poucos meses após a abertura de capital da empresa. A pergunta que fica: o céu é o limite?