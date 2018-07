Novo texto tenta deixar mais claro como as informações dos usuários são usadas pela empresa

NOVA YORK - O Facebook está atualizando sua política de uso de dados, em uma tentativa de deixar mais claro a seus usuários como as informações que eles compartilham pela rede social são utilizadas pela empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa afirmou em um de seus blogs oficiais que, nesta sexta-feira, 11, dará início ao envio de notificações aos usuários da rede, que terão acesso às atualizações propostas e poderão fazer comentários. Os interessados terão sete dias a partir desta sexta para fazer suas colocações.

Segundo o Facebook, as mudanças foram feitas em resposta a uma auditoria feita pelo Escritório de Proteção de Dados da Irlanda no ano passado. O órgão solicitou que a empresa melhorasse sua política de privacidade para esclarecer, de maneira detalhada, como cada informação do usuário será utilizada.

O escritório internacional do Facebook está sediado em Dublin, na Irlanda, membro da União Europeia. Isso significa que a empresa precisa agir em conformidade com as leis europeias de privacidade de dados.

Como parte das mudanças, o Facebook criou em sua política uma nova seção sobre o uso de dados – normalmente conhecida como política de privacidade – para explicar como a rede social utiliza os cookies, comumente usados para rastrear a atividade dos usuários pela internet.

Também houve alterações de nomenclatura, com a palavra “perfil” sendo substituída por “biografia” e “publicação” por “história”, além de referências a novas funções, como as fotos de capa que ilustram os perfis.

Na seção “Suas informações” do texto, ficam indicados quais dados do usuário são sempre públicos e a quais informações adicionais o Facebook tem acesso quando o usuário se loga na rede social por um aparelho móvel.

Sobre a eliminação e desativação de uma conta, a nova política esclarece que “seus amigos o verão em sua lista mesmo que sua conta esteja desativada”.

No dia 14 de maio, o Facebook realizará uma sessão online de perguntas e respostas em tempo real, a fim de esclarecer as propostas e tirar dúvidas. Os usuários têm até 18 de maio para enviar propostas para melhorar a política de privacidade da empresa.

/ com agências