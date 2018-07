SÃO PAULO – O Facebook ficou mais plural e diverso nesta quinta-feira, 13. A partir de hoje, quem usa a rede social em inglês norte-americano poderá expressar seu gênero com mais de 50 opções diferentes, para além do tradicional “homem” e “mulher”. Entre elas, há “cisgender” (cisgênero), “transgender” (transgênero), “androgynous” (andrógino) e “neither” (nenhuma das opções).

“Quando você usa o Facebook para se conectar com as pessoas, queremos que você se sinta confortável consigo mesmo, e uma parte importante disso é a expressão do seu gênero, especialmente quando isso vai além de ‘homem’ e ‘mulher’”, diz a organização, em um comunicado através da página Facebook Diversity.

Além da expressão do gênero, ainda é possível escolher com qual pronome o Facebook e os seus amigos podem te tratar na rede social: masculino (“he/his” – ele/dele), feminino (“she/her” – ela/dela) ou neutro (“they/their”). Outra novidade é que a rede social, como já faz com outros campos do perfil dos usuários, permite a eles escolherem quem terá acesso à sua identidade sexual.

“Sabemos que algumas pessoas enfrentam desafios em expressar sua identidade de gênero, e isso deixará as pessoas se expressarem a seu próprio modo”, espera a empresa.

<

Como mudar a sua identidade de gênero no Facebook

Primeiro, vá em Configurações e mude o idioma para English (U.S.).

Depois disso, você deve ir até o seu perfil e editar as opções. Quando chegar em gênero, coloque em “Custom” (personalizado) e digite a expressão que mais se aproximar da sua identidade de gênero.