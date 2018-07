Fique atento: daqui a pouco os aplicativos do Facebook poderão ter acesso à seu telefone e endereço.

O site agora oferece aos desenvolvedores uma nova funcionalidade: eles poderão pedir em aplicativos o endereço e do telefone do usuário, além do acesso à outras informações postadas no perfil.

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A mudança não foi informada aos usuários finais – a divulgação ocorreu apenas no blog de desenvolvedores. Lá foi publicado um código para incluir o novo formulário nos aplicativos.

Embora a novidade pressuponha a autorização dos usuários, é preciso vê-la com atenção. Primeiro porque muitos aplicativos têm sérios problemas de segurança. Segundo porque seria fácil exigir os dados de usuários mais inexperientes.

E a medida segue a linha liberal do Facebook em relação à liberação dos dados de seus usuários – o principal motivo pelo qual Mark Zuckerberg é criticado.