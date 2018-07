Operação, anunciada em abril, é avaliada em US$ 1 bilhão; para Zuckerberg, é “um marco”

LOS ANGELES – A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) deu seu sinal verde nesta quarta-feira à aquisição do Instagram por parte do Facebook, uma operação avaliada em US$ 1 bilhão, segundo informou o organismo governamental em seu site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ noTumblr e no Instagram

O Facebook e o Instagram anunciaram em abril que haviam chegado a um acordo para que o aplicativo de fotos passasse a fazer parte da rede social de Mark Zuckerberg, mas o trato estava ainda pendente da aprovação das autoridades que cuidam da livre concorrência no mercado.

A FTC iniciou então uma investigação que finalmente concluiu sem objeções ao acordo que “agora pode continuar como foi proposto”, indicou a entidade federal.

O organismo já notificou sua decisão ao Facebook e ao Instagram, o que abre caminho para uma compra que Zuckerberg considera um “marco” para sua empresa.

O Instagram é um dos aplicativos de edição e publicação de fotos mais populares dos dispositivos da Apple com mais de 30 milhões de downloads e se encontra disponível para os usuários de Android desde abril.

Antes de conhecer-se a aquisição por parte do Facebook, o Instagram tinha sido avaliado em US$ 500 milhões.

Zuckerberg assegurou que a equipe responsável pelo Instagram se integrará na estrutura de Facebook e seguirá sendo um aplicativo independente.

/ EFE