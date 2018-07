Com informações da Reuters

Lembra da confusão generalizada que ocorreu quando um jornal dinamarquês publicou charges do profeta Maomé? Protestos, boicotes à Dinamarca de países islâmicos e até mortes. Tudo porque a religião muçulmana proíbe terminantemente a representação do profeta. Quanto mais uma irônica. Agora o problema é parecido, só que com o Facebook. Foi criada na rede social uma página intitulada: “Dia para todo mundo desenhar Maomé” – e mais de 47 mil pessoas apertaram o botão “Like”, sendo que 3 mil delas efetivamente fizeram suas versões do profeta. O governo do Paquistão não gostou da ideia e uma corte desse país baniu temporariamente o Facebook de lá – a medida vai até, no mínimo, o dia 31 de maio.

A ideia de criar o dia para desenhar Maomé veio da cartunista norte-americana Molly Norris. O tal dia ficou marcado para quinta-feira, 20. E Norris fez isso em protesto ao fato de um episódio de South Park ter sido censurado por ter tocado no dogma muçulmano.

Molly , em entrevista ao Wall Street Journal, se mostrou surpresa com a repercussão que teve sua ideia: “Os resultados foram piores do que eu pensei. E pior, foram ofensivos para muçulmanos que não tinham nada a ver com a censura (ao South Park) que me inspirou a fazer isso”.

A determinação segue decisão do Tribunal Superior de Lahore, que proibiu temporariamente o acesso ao Facebook no Paquistão após a imprensa noticiar que a competição ocorreria em 20 de maio.

“O tribunal decretou que o governo bloqueasse o Facebook imediatamente, até 31 de maio, devido a esta competição profana”, disse Azhar Aiddique, um representante do Fórum de Advogados Islâmicos, que abriu o processo no Tribunal Superior, à Reuters.

“O tribunal também determinou que o ministério de relações exteriores investigue por que esta competição está acontecendo.”

Um porta-voz da reguladora de telecomunicações afirmou que o governo decretou que provedores bloqueiem apenas a página em que estavam publicadas as caricaturas. Mas, na quarta-feira, o tribunal ampliou o decreto para incluir o site inteiro.

Até o final desta quarta-feira, 19, não era possível entrar no Facebook no Paquistão, embora BlackBerries e outros aparelhos ainda parecem conseguir acessar o site.

Em 2008, foi o YouTube que teve problemas no Paquistão. O site de vídeos também ficou um tempo bloqueado no país, por contar com vídeos com charges de Maomé.