Facebook bloqueia aplicativo de 'suícidio virtual'

O Facebook está bloqueando a ferramenta Web 2.0 Suicide Machine, que te ajuda a cometer um ‘suícidio’ em todas as suas redes sociais, apagando seus rastros. O aplicativo, que já sumiu com mais de 500 profiles e se livrou de 50 mil amigos na maior rede social do mundo, foi proibido de acessar os servidores do Facebook. Quando tenta se logar pelo aplicativo, o usuário recebe o aviso de que ele está banido por “comportamento abusivo”:

04/01/2010 | 17h15

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo