A cantora australiana Kylie Minogue teve uma foto tirada por um fã removida no Facebook. Na imagem, ela segurava um urso de pelúcia gigante. O motivo, de acordo com a rede social: “não permitimos fotos com nudez, uso de drogas e violência.”

Não é a primeira vez que o Facebook se engana e tira do ar imagens inofensivas. No começo do ano, o site pediu para que um usuário tirasse de seu álbum fotos de bonecas de porcelana sem roupa. Em 2008, tirou do ar centenas fotos mães dando de mamar aos seus bebês, alegando que as fotos que mostravam mamilos eram indecentes e tinham de ser retiradas do ar.

O site não se pronunciou sobre o aparente engano.