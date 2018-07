Estudo feito pela Nielsen aponta que número de usuários cresceu 29% em um ano; acessos mobile, 67%

PARIS – O Facebook completou 955 milhões de usuários ativo neste final de junho – número 29% maior que o do mesmo período do ano passado –, sendo que 552 milhões deles se conectavam à rede social diariamente. A afirmação vem de dados divulgados nesta terça-feira, 14, pela Nielsen.

Facebook abriu suas ações na bolsa em maio deste ano. FOTO: Zef Nikolla/EFE

—-

Os usuários da rede também mostram estar mais “móveis”, já que 543 milhões do total se conectou pelo menos uma vez no mês a partir de um smartphone ou tablet, número que representa um crescimento de 67% sobre 2011, de acordo com o estudo.

Contatou-se também que cerca de 235 milhões dos usuários jogam todos os meses algum dos games que rodam especialmente na plataforma – aumento de 14,6%.

Esse setor representa um mercado em expansão para as empresas de desenvolvimento de jogos, em particular as europeias. De fato, cinco das dez principais empresas de “jogos sociais” no Facebook são do Velho Continente: a britânica Kingcom, a alemã Wooga, a turca Peak Games, a espanhola Social Point e a francesa Freshplanet.

/AFP