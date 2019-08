Libra Association/Divulgação Membros da Libra Association estariam insatisfeitos com o projeto

A atenção regulatória que a libra, moeda digital do Facebook, ganhou não está agradando os parceiros do projeto. Segundo o jornal Financial Times, dois dos 28 membros fundadores do projeto estão considerando abandonar o projeto por conta dos ataques de reguladores e políticos.

Anunciado em junho, o projeto da libra conta parceiros de peso, incluindo nomes tradicionais do mercado financeiro (Visa, Mastercard e PayPal), empresas de tecnologia (Uber, Lyft, Spotify e eBay) e fundos de capital de risco do Vale do Silício (Ribbit Capital e Thrive Capital). Cada um dos participantes teve de colaborar com uma quota mínima de US$ 10 milhões para compor as reservas da moeda.

Um terceiro membro fundador da Libra Association, fundação global que age como conselho financeiro da moeda, teria afirmado ao jornal que temia virar alvo de reguladores caso decidisse apoiar publicamente o projeto. "Acredito que vai ser difícil para os parceiros demonstrarem aos seus reguladores que estão cumprindo suas regras ao mesmo tempo que apoiam o projeto", teria dito um dos parceiros.

A falta de apoio já estaria desgastando a relação do Facebook com os parceiros - a rede social estaria se cansando de publicamente lutar sozinha pelo projeto e, consequentemente, receber as críticas e toda a atenção de reguladores. Desde que o projeto foi anunciado, ele já foi alvo só nos EUA de comentários do presidente Fed, o Banco Central do país, do Senado, e até do presidente Donald Trump. Além disso, a libra já entrou na mira do G7 e de reguladores antimonopólio da União Europeia.

Para os parceiros insatisfeitos, os debates sobre regulação deveriam ter ocorrido antes do lançamento do projeto para amenizar a desconfiança de políticos e reguladores. A reportagem diz que os parceiros estão avaliando quais serão os próximos passos "corretos". Facebook e Libra Association não comentaram o assunto.