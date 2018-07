A frase é de Mark Zuckerberg, que assinou acordo com agência regulatória para melhorar regras de privacidade na sua rede

A FTC disse que o Facebook adota práticas enganosas. FOTO: AP

SÃO PAULO – O mundo inteiro sabe que as políticas de privacidade do Facebook são obscuras. Vão desde práticas como mudar repentinamente as configurações sem avisar os usuários até rastreá-los mesmo fora da rede social.

E, agora, os erros foram assumidos por Mark Zuckerberg. Ele disse que o Facebook “cometeu um monte de erros”, em um post em seu blog sobre o acordo.

Agora isso pode mudar. Ou ficar mais claro. O Facebook assinou um acordo com Federal Trade Comission, agência regulatória de comunicações nos EUA, sobre suas políticas de privacidade. A principal acusação contra o site é que ele é mentiroso – ou não cumpre suas próprias promessas.

O Facebook se comprometeu a adotar uma política mais clara sobre a maneira como lida com os dados dos usuário e a submeter-se a uma auditoria independente pelos próxmos 20 anos. A partir de agora, o Facebook terá de ter a permissão expressa dos usuários antes de fazer qualquer mudança. Há vários pontos no acordo – se o Facebook violá-los, terá de pagar uma multa de US$ 16 mil por dia. O acordo é parecido com o que o Google fez sobre o Buzz, que também sofreu críticas sobre sua privacidade.

O Facebook avisou que criará dois novos cargos para cuidar dos problemas: Eric Egan será o novo executivo responsável pela área de política e privacidade, cuidando de questões governamentais e questionamentos públicos, e Michael Richner cuidará da área de privacidade e produtos, garantindo que os princípios sejam cumpridos.

“A coisa mais importante é garantir que a privacidade do usuário vá adiante, e nós acreditamos que esse acordo faz isso”, disse Jon Leibowitz, presidente do FTC, em uma conferência sobre o acordo. “E ele também permitirá ao Facebook tomar atitudes e criar mais serviços e ferramentas. Nada nessa ordem impedirá o Facebook de inovar”.

A agência disse que o Facebook adota práticas enganosas repetidamente. Entre elas:

- Mudou repentinamente seu site no final de 2009 sem avisar os usuários. As mudanças tornaram públicas informações que originalmente restritas pelos usuários (visíveis, por exemplo, apenas para seus amigos).

- O Facebook tem aplicativos criados por terceiros que dizem ter acesso apenas à algumas informações dos usuários. Mas, na verdade, podem acessar praticamente todos os dados pessoais dos usuários – mesmo os que não são necessários para a atividade do app

- Os usuários teoricamente podem optar por compartilhar informações apenas com os amigos. A restrição, porém, não impede que os dados sejam utilizados por apps usados pelos amigos

- O Facebook garante certifica a segurança dos os apps que rodam em sua plataforma, mas não faz isso

- O Facebook disse não compartilharar informações pessoais dos usuários com anunciantes, mas esse é seu modelo de negócios

- A rede garantiu apagar as informações quando os usuários deletam suas contas. Mas tudo fica armazenado.

E você, como se sente em relação à sua privacidade na rede social? Dê sua opinião.

