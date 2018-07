Os detalhes financeiros sobre o negócio não foram divulgados, mas é a primeira grande aquisição do site.

O FriendFeed é um site que permite agregar atualizações que as pessoas fazem em redes sociais e sites 2.0, além de blogs e outros feeds de links RSS. Ele é parecido com o Twitter, em que o usuário consegue seguir qualquer atualização dos amigos em sites como o próprio Facebook, no Delicious, no Google Reader, no Flickr, entre outros.

A compra do FriendFeed é mais um passo do Facebook para se tornar uma rede que concentra atualizações em tempo real. Em março, o site já havia reformulado a página inicial dos usuários para deixá-la mais parecida com o Twitter, com atualizações instantâneas com as mensagens de status do usuários.