SÃO PAULO – O Facebook anunciou na tarde desta terça-feira, 25, a compra por US$ 2 bilhões da startup Oculus VR, criadora de óculos de realidade virtual que têm modificado a maneira como os games podem ser feitos no futuro. A negociação envolve US$ 400 milhões em dinheiro e US$ 1,6 bilhão em ações do Facebook.

Atualmente, o Oculus Rift, principal produto da empresa, ainda não é vendido aos consumidores finais, mas promove a seus usuários uma experiência de imersão em um mundo virtual e já tem mais de 75 mil unidades encomendadas. Mas por que uma rede social compraria esse produto?

“Além dos jogos, queremos usar o Oculus Rift para experiências sociais. Imagine sentar na primeira fila de um jogo, estar numa sala de aula com estudantes do mundo todo ou entrar numa consulta médica apenas utilizando um aparelho desses em sua casa”, postou Mark Zuckerberg em seu perfil no Facebook. “O mobile é a plataforma dos dias de hoje, mas precisamos pensar nas plataformas de amanhã”, acrescentou.

Na visão de Zuckerberg, o Oculus pode ser uma ferramenta para criar a plataforma mais social que já existiu, mudando o jeito que as pessoas trabalham, jogam e se comunicam. “Estamos muito excitados em trabalhar com o Facebook e criar a melhor plataforma de realidade virtual do mundo”, disse Brendan Iribe, CEO da Oculus VR. “A realidade virtual é uma tecnologia transformadora, que permite ao mundo experimentar o impossível”.

De acordo com o comunicado distribuído à imprensa pelo Facebook, a Oculus continuará a trabalhar a partir de Irvine, na Califórnia, e prosseguirá no desenvolvimento do Oculus Rift. A transação deverá ser completada no segundo trimestre de 2014.