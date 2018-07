Na última sexta-feira, o Facebook anunciou que comprou a Hot Potato, uma empresa que desenvolve uma aplicação móvel que combina serviços de localização com agregador de notícias.

Provavelmente, a aquisição tem a ver com o mais novo serviço da maior rede social do mundo, o Places. Lançada na última sexta-feira, a ferramenta aposta na geolocalização e funciona nos moldes do Foursquare, permitindo que os usuários façam check-in nos lugares via celular.

Já o Hot Potato permite que os usuários compartilhem o que estão assistindo ou ouvindo, agrupando as respostas semelhantes. A ideia que é que os usuários interajam com as pessoas com os mesmos gostos, compartilhando fotos e vídeos.

O Hot Potato não aceitará mais sócios, já que no próximo mês planeja deletar todos os perfis cadastrados e se juntar de vez ao Facebook.