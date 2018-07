Aplicativo comprado pela rede de Zuckerberg por US$ 1 bilhão em abril já tem mais de 5 bilhões de fotos compartilhadas

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 6, o Instagram anunciou que fechou o acordo junto ao Facebook a respeito da venda do aplicativo de imagens para a rede social, oficializando a parceria entre as empresas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O primeiro anúncio da compra pelo Facebook aconteceu em abril, pelo valor de US$ 1 bilhão. No entanto, devido à queda das ações da rede social, a aquisição passou a valer cerca de US$ 750 milhões para a empresa fundada por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger: US$ 300 milhões em dinheiro e US$ 23 milhões em ações do Facebook.

“Enquanto nossa equipe está se mudando para os escritórios do Facebook, o Instagram não vai a lugar algum” , diz a empresa em seu blog. “O aplicativo do Instagram e suas ferramentas vão continuar as mesmas que vocês conhecem e amam, e continuaremos trabalhando juntos para construir um Instagram melhor para todos”.

No final do mês passado, Comissão Federal de Comércio (FTC) havia dado o sinal verde para a aquisição. Segundo o Instagram, desde seu lançamento, em outubro de 2010, mais de 5 bilhões de fotos já foram compartilhadas pelo aplicativo, que em julho alcançou 80 milhões de usuários.