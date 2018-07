O Facebook considera permitir a venda de até US$ 1 bilhão em ações de funcionários para investidores institucionais, a um valor que precifica a companhia em US$ 60 bilhões, segundo informou o influente blog de tecnologia, All Things Digital.

O Facebook está analisando a medida, após considerar propostas de diversas instituições interessadas em investir na maior rede social do mundo, afirmou o blog nesta quinta-feira, citando fontes.

O preço supera valores de mercado anteriores dados à companhia.

No mês passado, a empresa fundada por Mark Zuckerberg levantou US$ 1,5 bilhão em recursos em operação liderada pela Goldman Sachs, que atribuiu um valor de US$ 50 bilhões ao Facebook.

A expectativa no mercado é que a rede social abra seu capital por volta de 2012.

