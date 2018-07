Pesquisa mostra liderança isolada e aumento de mais de 20% nas visitas em relação ao ano passado

SÃO PAULO – Eis um dado que surpreenderá quase ninguém: o Facebook continua a rede social mais visitada do Brasil, em liderança isolada. A plataforma criada por Mark Zuckerberg teve 66,54% da participação de visitas, bem a frente do segundo colocado, o YouTube, com 18,48%. O levantamento foi feito pela Hitwise, ferramenta de marketing digital da Serasa Experian.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O aumento da fatia do Facebook em relação a abril de 2012 foi de 21,97%. Já o YouTube cresceu apenas 0,27 ponto percentual comparado com o mesmo período ano passado.

Em terceiro, vem o Orkut. Seus 2,20% de participação representam uma perda de 19,09% em relação a abril de 2012.

Ainda segundo a pesquisa, o tempo médio de permanência no Facebook foi de 28 minutos e 52 segundos no mês analisado (provando que a rede social faz perder tempo, sim). No YouTube, o acesso levou em média 22 minutos e 33 segundos.