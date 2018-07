Contratações mostram interesse da rede social no mercado móvel

O Facebook contratou uma equipe de desenvolvedores de tecnologias móveis de uma pequena empresa iniciante de São Francisco, nos Estados Unidos, apoiando os esforços da gigante das redes sociais para expandir suas ofertas para smartphones e tablets.

O Facebook disse nesta terça-feira, 8, que completou uma “aquisição de talentos” da Strobe. O acordo não inclui nenhuma das tecnologias da Strobe, de acordo com o porta-voz do Facebook Jonny Thaw.

“O fundador e presidente-executivo Charles Jolley vai se juntar à nossa equipe de engenharia móvel e estamos ansiosos para o grande impacto que a equipe da Strobe vai fazer no Facebook, sem dúvida”, disse a companhia em comunicado.

Os termos financeiros do acordo não foram revelados e o Facebook se recusou a comentar sobre quantos funcionários da Strobe estão se juntando à companhia. O site da Strobe lista 15 membros na equipe, incluindo a diretoria.

Rede social número 1 do mundo, com mais de 800 milhões de membros, o Facebook está cada vez mais focado no desenvolvimento de versões móveis de seus serviços.

A Strobe desenvolve tecnologias para ajudar desenvolvedores a criar e distribuir aplicações usando HTML5, que pode rodar em diversos dispositivos, como telefones celulares, tablets e computadores de mesa.

