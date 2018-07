??? Joe Lockhart foi porta-voz durante o governo de Clinton e vai assumir a vice-presidência de comunicações globais da empresa

Joe Lockhart trabalhou na Casa Branca entre 1998 e 2000. FOTO: REUTERS

SÃO FRANCISCO – O Facebook contratou Joe Lockhart, ex-porta-voz da Casa Branca durante o governo de Bill Clinton, para supervisionar a política de comunicação internacional e corporativa da empresa, informou a companhia nesta quarta-feira, 15. A chegada de Lockart, que se juntará à equipe da rede social em julho como Vice-presidente de Comunicações Globais, representa o mais recente movimento da empresa na tentativa de se aproximar de Washington e da política norte-americana.

Em maio, o Facebook contratou dois ex-funcionários que trabalharam para George W. Bush, incluindo Joel Kaplan, que foi vice-chefe de gabinete do ex-presidente. O Facebook, a maior rede social do mundo com mais de 600 milhões de usuários, ganhou influência na indústria da internet, assim como nas esferas políticas durante sua história de sete anos.

Lockhart foi o principal porta-voz e um assessor chave de Bill Clinton entre 1998 e 2000, de acordo com sua biografia publicada no site da Glover Park Group, uma empresa de comunicação que ele cofundou em 2001.

Sobre ele, o vice-presidente de marketing e políticas públicas do Facebook, Elliot Schrage, afirmou, em comunicado à imprensa: “A experiência de construir e gerir um serviço de imprensa na Casa Branca dá a ele uma sensibilidade especial para um ciclo mundial de notícias 24 horas e para os desafios de responder eficazmente a esse intenso escrutínio”.

Inicialmente, Lockhart vai trabalhar no escritório do Facebook em Washington, mas será transferido para a sede em Palo Alto, na California, assim que compromisso familiares permitirem, afirmou o representante do Facebook.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)