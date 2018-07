O Facebook contratou um membro da equipe do Google encarregada por desenvolvimento corporativo para liderar seus esforços de fusão e aquisição, afirmou uma fonte próxima do assunto.

Amin Zoufonoun, um diretor de desenvolvimento corporativo do Google, vai ingressar na maior rede social da internet na próxima semana, confirmou o Facebook nesta segunda-feira, 14.

A contratação acontece em um momento em que o Facebook amplia suas aquisições, que até agora têm se concentrado em empresas iniciantes pequenas de onde tirou talentos de engenharia em vez de produtos específicos.

Zoufonoun, que trabalhava no Google desde 2003, segundo biografia do executivo no LinkedIn, vai se reportar no Facebook a Vaughan Smith, que acompanha os esforços gerais de desenvolvimento corporativo da rede social.

“Ele realmente está indo para lá para dar profissionalismo à equipe e para contratar pessoas”, disse uma fonte próxima do assunto. “Eu creio que eles serão mais ativos”, disse a fonte sobre esforços do site em aquisições.

“Eles querem alguém com experiência para liderar a equipe. Qualquer companhia de tecnologia em crescimento precisa ter um departamento competente de fusões e aquisições.”

A contratação de Zoufonoun é mais um sinal dos ambiciosos planos de expansão do Facebook e marca a rivalidade entre a rede social e o Google.

A popularidade do Facebook ameaça capturar o tempo que internautas passam online e, com isso, dólares de publicidade recebidos pelo mecanismo de buscas do Google.

Em fevereiro, o Facebook contratou o responsável pela operação latino-americana do Google Alexandre Hohagen para começar a montar um equipe no Brasil. No Facebook, Hohagen será vice-presidente de vendas para a América Latina.

