SÃO PAULO – Para comemorar o Dia Mundial da Gentileza nesta quinta-feira, dia 13, o Facebook lançou uma ferramenta para agradecer aos amigos pela amizade.

O usuário pode escolher um amigo e a ferramenta Say Thanks cria um vídeo com fotos e postagens agradecendo os momentos de amizade. São duas possibilidades de vídeos, um para amigos de longa data e um para amigos. A ferramenta deixa o usuário escolher as fotos que serão utilizadas e depois publicar na Linha do Tempo do amigo.

Veja exemplo do vídeo criado no Say Thanks:

