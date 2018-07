Ferramenta poderá ser habilitada apenas por quem quiser ser encontrado. Ferramenta poderá ser habilitada apenas por quem quiser ser encontrado. FOTO: AP

SÃO FRANCISCO – A rede social mais usada no mundo, o Facebook, anunciou uma novidade para seu aplicativo para celular que permitirá ver que amizades estão perto do usuário com o propósito de ser mais simples se encontrar com eles.

O diretor de produtos do Facebook, Andrea Vaccari, destacou que esta novidade, que estará disponível para os usuários de iPhone e Android nos EUA nas próximas semanas, permitirá que o usuário que desejar “receber uma notificação quando seus amigos estiverem perto, para assim entrar em contato e se reunir com eles”.

A novidade será lançada nos EUA sob o nome Nearby Friends e tem caráter opcional, de modo que só serão localizáveis através deste sistema aqueles usuários que assim o desejarem.

“Você pode escolher quem pode ver se estás perto (por exemplo: seus amigos, seus amigos mais íntimos, ou aqueles que estejam em uma lista específica de amizades) e pode ativá-lo ou desativá-lo sempre que quiser”, disse Vaccari, destacando que para que o serviço funcione, ambas as partes – tanto o localizador como o localizável – devem ter aceitado as condições.

“Seus amigos só poderão ver quem está perto se você compartilhar esta informação com eles e vice-versa”, explicou, antecipando às possíveis dúvidas que este novo serviço possa gerar em questões de privacidade.

Outra das opções desta novidade é escolher compartilhar a informação exata da localização do usuário só por um tempo determinado, como, por exemplo, uma hora. Isto deve permitir, segundo Vaccari, que as amizades do usuário possam ver com grande precisão no mapa onde o usuário está e que, assim, “seja mais fácil se encontrar”.

O Facebook aposta com este movimento em aprofundar e ampliar os serviços que presta aos usuários da plataforma através do celular, e procura oferecer mais possibilidades para tirar proveito da rede social no momento e ambiente mais imediato.

Me dá uma dica?

Outra função implementada pelo Facebook recentemente é a de recomendação dos amigos: quando você visita um perfil de um amigo seu e ele tem algumas páginas curtidas em filmes, músicas ou livros, um novo botão te deixa pedir uma recomendação para o seu amigo, na linha “o que você acha que eu vou gostar?”.

A partir disso, o Facebook abre uma lista de opções, mas deixa o seu amigo escolher também uma alternativa que não está na lista. A função está disponível na versão web e também em mobile, e é parte de mais um plano para aumentar o engajamento entre as pessoas na rede social.

/EFE, COM REDAÇÃO LINK