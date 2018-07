SÃO PAULO - O Facebook estreou um novo recurso que parabeniza o usuário na data de aniversário do seu namoro ou casamento e cria uma galeria com as fotos nas quais o casal é marcado juntos.

A mensagem só aparece para o casal, que pode escolher compartilhar o anúncio de mais um ano de relacionamento e suas fotos com seus amigos em sua linha do tempo.

O usuário também consegue editar o conteúdo da galeria de fotos, podendo remover ou acrescentar as imagens que desejar.

A nova ferramenta só funciona para casais que exibem o seu status de relacionamento na rede social e a data em que a relação começou.