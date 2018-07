App Center vai reunir os aplicativos sociais para o Facebook e estará disponível para web e celulares

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Loja da rede social terá apps sociais. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O Facebook anunciou que terá sua própria loja de aplicativos, a exemplo da App Store, da Apple, e da Google Play, do Google. Em um post no blog dos desenvolvedores, a rede social informa que a loja, chamada de App Center, será um novo lugar para encontrar aplicativos sociais. Ela poderá ser acessada, nas próximas semanas, na web ou no aplicativo móvel do Facebook em aparelhos da Apple e em Androids.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Os aplicativos aceitos na App Center passarão pelo crivo da rede social e dos usuários. A empresa diz que usará recursos como a avaliação e o engajamento dos usuários para determinar a se um app é listado. Os que não atenderem aos critérios estarão fora.

Os que já conquistaram sucesso, como Draw Something, de desenho e adivinhação, Viddy, de compartilhamento de vídeo, e Pinterest estarão presentes na loja.

A revista Time observa que essa é uma diferença marcante da App Center em relação as lojas da Apple e do Google, que filtra os aplicativos de acordo com a performance, como os pagos mais baixados e os grátis mais baixados.

—-

Leia mais:

• Facebook vai lançar lojas próprias de apps no iOS e Android (por Daniel Gonzales)