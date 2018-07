Agora dá para acessar o Facebook de graça pelo celular. Isso se você for cliente da Tim no Brasil ou de uma das outras operadoras ao redor do mundo que firmaram acordo com o Facebook para que seu novo site mobile, o 0.facebook.com, tivesse acesso gratuito.

Acessado assim mesmo, com um ’0.’ (zero) antes do endereço, em vez do ‘m.’ do site mobile tradicional da rede social, ele é mais leve e, portanto, mais rápido. Não exibe fotos, só as atualizações de status dos seus amigos. E se você quiser ver alguma foto ou clicar em algum link que vá para fora do Facebook, será cobrado normalmente pelo tráfego de dados que consumir — não sem antes receber um aviso, como na imagem: