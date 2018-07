O Facebook vai mudar sua sede de lugar para a cidade de Menlo Park, na Califórnia, a partir do verão no Hemisfério Norte. É a segunda mudança de escritório do Facebook em menos de dois anos.

O Facebook, que tem cerca de 2 mil funcionários e cuja sede fica atualmente na cidade de Palo Alto, disse nesta terça-feira, 8, que está de mudança para outro lugar no Vale do Silício para dar mais espaço à sua equipe, em constante crescimento, no futuro.

A maior rede social do mundo, com mais de 500 milhões de usuários, tem crescido tanto em operações quanto em número de funcionários.

A empresa alugou o campus de 92,9 mil metros quadrados — a antiga sede da Sun Microsystems, empresa adquirida pela Oracle em 2010 — e vai iniciar a mudança em junho ou julho.

O site Mashable publicou imagens do local que receberá a sede do Facebook.

