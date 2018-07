Novo site já é usado por funcionários do Facebook para seus contatos internos. FOTO: Reuters Novo site já é usado por funcionários do Facebook para seus contatos internos. FOTO: Reuters

BANGALORE – O Facebook está secretamente trabalhando em um novo website chamado “Facebook no Trabalho”, o qual permitiria que os usuários mantivessem seu perfil profissional separado de seu perfil pessoal, relatou o jornal Financial Times.

O novo site, que pareceria muito com o Facebook, competirá com a rede social para profissionais LinkedIn, com o Google, e com a Microsoft, segundo o jornal.

O novo site do Facebook permitirá que usuários conversem com colegas, se conectem com contatos profissionais e colaborem com documentos, segundo o FT, que citou fontes não identificadas na reportagem.

O Facebook não estava disponível para comentários, considerando que estava fora do horário comercial nos Estados Unidos.

Os funcionários da rede social há tempos têm usado o site para seu trabalho diário, e a rede agora está testando isso com empresas, de acordo com o jornal.

/ REUTERS