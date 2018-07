Órgão regulador dos EUA deve exigir que rede social obtenha aval dos usuários para mudanças nas regras de privacidade

SÃO FRANCISCO - O Facebook está finalizando um acordo com órgãos reguladores dos Estados Unidos sobre mudanças em sua política de privacidade decretada dois anos atrás, afirmou o Wall Street Journal.

Proposto com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o trato resolveria as acusações dos defensores da privacidade que alegam que o Facebook está envolvido com comportamentos enganosos.

O acordo, que aguarda aprovação final dos comissionários, deve requerer que o Facebook obtenha o consentimento de seus usuários para “mudanças materiais retroativas”, segundo a reportagem do jornal, que cita fontes anônimas. E sujeitaria o Facebook a auditorias independentes sobre privacidade durante 20 anos, afirmou a reportagem.

O Facebook e a FTC se recusaram a comentar as informações.

O acordo deve seguir um convênio similar feito entre a FTC e o Google em março. Em 2010, a FTC resolveu acusações contra o Twitter, que afirmavam que o serviço de microblogs não havia protegido as informações pessoais de seus usuários.

O Facebook, a maior rede social do mundo com mais de 800 milhões de usuários, costuma ser criticada por suas práticas de privacidade.

As queixas da FTC conta o Facebook foram apresentadas por um grupo de organizações de defesa à privacidade depois que a rede social apresentou novas configurações de segurança em 2009. As mudanças fizeram que certas informações pessoais do perfil, como o gênero de um usuário e a cidade em que ela reside, pudessem ser vistos por todos. Antes, os usuários dos Facebook podiam limitar as pessoas que podiam ver esse tipo de informação.

