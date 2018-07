Os negócios do Facebook estão crescendo mais rápido do que o estimado há vários meses e a companhia deve atingir uma geração de caixa acima de US$ 2 bilhões em 2011, segundo informação publicada no domingo pelo Wall Street Journal.

O crescimento do Facebook está acima das expectativas que circularam quando o Goldman Sachs e a Digital Sky Technologies investiram na companhia, publicou o jornal, sem informar o quanto a rede social superou as estimativas.

O investimento do Goldman Sachs e da Digital Sky Technologies ocorreu a um preço por ação que implicou num valor para o site de US$ 50 bilhões.

O Wall Street Journal afirma que o lucro do Facebook está crescendo a uma taxa rápida o suficiente para justificar um valor para a empresa como um todo de US$ 100 bilhões ou mais quando abrir seu capital.

O Facebook deve abrir seu capital no início do próximo ano. Representantes da companhia não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

// Jessica Hall (Reuters)