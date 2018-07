Se o número estiver correto, a empresa lucrou o dobro do que teria ganho o ano passado

SÃO PAULO – A empresa de Mark Zuckeberg teve US$ 714 milhões de lucro líquido de um faturamento total de US$ 2,5 bilhões entre janeiro e setembro desse ano. A informação foi revelada pelo site Gawker, citando uma fonte anônima com acesso à contabilidade do Facebook. Esse dado permite projetar um resultado final de US$ 1 bilhão para o ano todo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Se esse número estiver correto, a gigante ds mídias sociais estará lucrando o dobro do que teria ganho o ano passado. E quatro vezes mais do que arrecadou dois anos atrás. Ainda segundo a fonte, a empresa teria cerca de US$ 3,5 bilhões no banco.

O informante da Gawker também transmitiu informações sobre o IPO (oferta pública inicial, quando a empresa vende parte de seu capital sob a forma de ações) do Facebook, que deve acontecer em breve. Espera-se que a companhia levante cerca de US$ 10 bilhões.