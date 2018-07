??? A rede social de Zuckerberg passa o Yahoo e se torna dono da maior fatia de mercado de anúncios online

FOTO: Thierry Roge (Reuters)

O Facebook deve passar o Yahoo e se tornar a dona da maior fatia do mercado de anúncio online dos Estados Unidos. Saindo dos 12,2% do ano passado, a rede social toma uma fatia de 17,7% e espera aumentar sua receita oriunda desse campo em 80,9% até o final de 2011. Entre os anunciantes do site, estão Coca-Cola, o banco JPMorgan Chase & Co e Adidas.

