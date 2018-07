A Federação dos Consumidores da Alemanha (VZBV, na sigla em alemão), denunciou nesta segunda-feira, 29, a rede social Facebook na Justiça por violar os direitos dos consumidores ao utilizar dados privados dos usuários.

De acordo com o porta-voz da associação, Gerd Billen, a denúncia se refere à opção “Procurar Amigos” que rastreia contatos por meio de outras contas de e-mail e redes sociais, como Orkut.

A VZBV reclamou que quando o usuário preenche o endereço de e-mail de alguém no campo de busca, o Facebook registra automaticamente a informação e envia um e-mail com um convite, sem o consentimento do receptor.

O órgão afirmou também que a rede social, que conta com milhões de usuários na Alemanha, tinha ignorado anteriormente uma advertência feita pela VZBV.

“Como o site não se manifestou oficialmente, nos vimos obrigados a cumprir as regras de defesa do consumidor e de privacidade por meio da Justiça”, explicou.

/ EFE