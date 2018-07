O Google e o Facebook, bem como outras companhias, tiveram conversações preliminares com o Twitter sobre uma aquisição que avaliaria a empresa em até US$ 10 bilhões, publicou o Wall Street Journal.

Em dezembro, o Twitter levantou US$ 200 milhões em capital em uma transação na qual foi avaliado em US$ 3,7 bilhões. A companhia afirmava ter 175 milhões de usuários até setembro.

O Wall Street Journal publicou em seu site que executivos do Twitter haviam realizado “conversações preliminares” com executivos do Facebook e do Google, nos últimos meses, sobre uma possível venda da empresa.

Mencionando pessoas conhecedoras do assunto, o jornal afirmou que outras companhias promoveram negociações semelhantes.

“Mas o notável é que profissionais financeiros conhecedores do assunto dizem que a discussão, ao menos com alguns dos interessados, envolveu uma avaliação estimada entre 8 bilhões e 10 bilhões de dólares”, segundo a reportagem.

O jornal afirma que as conversações até o momento não evoluíram e que Google, Facebook e Twitter se recusaram a comentar.

Não importa qual seja a avaliação, o jornal afirma que os executivos e o conselho de administração do Twitter estão trabalhando para construir uma grande companhia independente.

“Pessoas conhecedoras da situação afirmam que a companhia acredita que possa atingir um valor de US$ 100 bilhões”, segundo o jornal.

O Twitter, criado em 2006, faz parte de uma safra de serviços de redes sociais online muito populares, que inclui também Facebook, Zynga e LinkedIn.

O mercado secundário de ações dessas sensações da web, que ainda têm o capital fechado, vem crescendo, e os investidores acompanham de perto as empresas, na esperança de que elas ofereçam ações.

Foi apenas a partir de metade de 2010 que o Twitter começou a oferecer aos interessados uma maneira de veicular publicidade em seu site.

O grupo de pesquisa eMarketer informou no mês passado que o Twitter, que não revela informações financeiras, havia gerado 45 milhões de dólares com publicidade em 2010, de acordo com sua estimativa, e planejava faturar 150 milhões de dólares com anúncios este ano.