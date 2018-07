O jornalista e especialista em informação David McCandless e o designer Lee Bryon analisaram 10 mil mudanças de status no Facebook em que apareciam as palavras em inglês usadas para o fim de namoros: “breakup” e “broken up”.

O resultado foi um gráfico com dois picos claros. O primeiro surge logo depois do dia dos namorados, nas semanas anteriores às férias de primavera no hemisfério Norte.

Em uma conferência da organização não-governamental TED (Technology, Entertainment, Design), em Oxford, na Grã-Bretanha, McCandless brincou lembrando que esse é o período de “spring clean”, quando as pessoas aproveitam o clima um pouco mais quente para fazer grandes faxinas e reorganizações em casa.

A segunda onda de términos de namoro começa a aparecer em novembro e chega ao auge duas semanas antes do Natal.

A pesquisa mostra ainda que a cada segunda-feira há um pequeno aumento no número de pessoas que terminam relacionamentos.

O verão e o outono no hemisfério norte parecem as épocas mais estáveis nos relacionamentos, segundo a pesquisa, enquanto o dia menos provável para o fim do namoro é o Natal, data em que seria “cruel demais” ter a fatídica conversa com o parceiro, segundo McCandless.

Outra informação curiosa levantada no gráfico é que no dia 1º de abril há um pico nos términos de namoro, mas McCandless não arriscou uma explicação para isso.

O gráfico com as informações do Facebook faz parte do livro Information is Beautiful, de David McCandless, que mostra dados, fatos e informações através de imagens e gráficos.

BBC Brasil – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.