2009 foi um ano complicado para o MySpace. A rede social, que já foi a maior do mundo, foi atropelada pelo Facebook e passou por mudanças profundas para se reposicionar. Fechou escritórios, trocou o comando, repensou a filosofia.

O MySpace resolveu investir na sua vocação – a música – e se fortalecer não como rede social, mas como um poderoso portal de entretenimento que tem um monstruoso acervo de milhões de bandas.

“O Facebook e Orkut não são concorrentes, são outros estilos”, explica Túlio Magalhães, gerente comercial do MySpace Brasil. “O LinkedIn é uma rede social de negócios, e o MySpace é uma rede social de música, voltado ao entretenimento. É uma área específica”, diz ele.

É uma visão oposta à que vinha sendo adotada pela empresa. Luiz César Pimentel, responsável por implantar a versão brasileira do MySpace, criticou a antiga postura do MySpace no mundo. “A estratégia era repetir: ‘Não somos site de conteúdo nem de música; somos rede social’”, explicou Pimentel ao Link em entrevista em outubro do ano passado.

As mudanças culminaram com o fechamento do escritório brasileiro, em junho, e a reabertura no final de 2009.

Agora, a empresa faz parcerias com casas de show e gravadoras para fazer promoções e, em breve, deve anunciar um acordo com a indústria fonográfica. Túlio Magalhães não deu detalhes sobre a nova parceria.

A estratégia faz parte de uma mudança estrutural dentro da própria Fox, dona do MySpace. Segundo Magalhães, o MySpace saiu de um braço da Fox e foi para outra área. “O MySpace nunca fechou para o usuário”, diz Magalhães, afirmando que o número de usuários do site cresceu 60% durante o ano de 2009.