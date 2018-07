O Facebook tem, pelo menos tentado, influenciar diretamente na política dos Estados Unidos. É o que mostra uma reportagem publicada no site Market Watch nesta quarta-feira, 27. A maior rede social do mundo gastou mais de US$ 6.600 em lobby entre abril e junho visando barrar o Social Networking Privacy Act, uma lei apresentada em fevereiro no Senado da Califórnia que puniria com penas civis os sites que publicassem telefones e endereços de menores de idade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A lei foi aprovada no Senado, por 25 votos a 4, mas foi barrada quando chegou à Assembleia da Califórnia. O Facebook até pagou um almoço entre seus lobistas e Charles Calderon, o líder da maior bancada da Assembleia. Calderon não se convenceu dos argumentos e votou para que a lei fosse aprovada.

Quem propôs a votação da lei foi a senadora Ellen Cobert, que afirma estar considerando em reintroduzi-la: “É uma questão que me interessa muito e quero ir muito mais longe nela”. Será que Zuckerberg vai ter que abrir a carteira novamente?