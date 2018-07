Pesquisa CNT/MDA indica que as redes mais populares são Facebook, YouTube e Twitter

Laís Alegretti

Daiene Cardoso

BRASÍLIA – O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16. Entre os entrevistados, 71,1% responderam que usam com mais frequência o Facebook. Em seguida ficou o YouTube, com 10,5%, e depois o Twitter, com 1,5%.

Foto: Reprodução

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Entre as pessoas que têm acesso à internet no Brasil, 77,2% dizem acessar o Facebook, 60,5% entram no YouTube e 19,8% o Twitter. (Veja o documento completo da pesquisa, em PDF).

Na mesma pesquisa que apontou intenções de voto para as eleições de 2014 e questionou a população sobre as manifestações ocorridas no País, 37,3% dos entrevistados afirmaram acessar a internet diariamente. E, apesar de 40,2% dos entrevistados dizerem que não têm acesso à internet, o presidente da Confederação Nacional do Transporte, senador Clesio Andrade, afirmou que o peso da rede social será maior que o marketing na televisão, em referência às próximas eleições.

O levantamento apontou que 20,2% dos entrevistados têm acesso à internet em casa e no trabalho, 36,1% apenas em casa e 3,3% apenas no trabalho. Outros 14% afirmaram que não têm internet hoje, mas pretendem adquirir nos

próximos 12 meses. Os que afirmaram não ter internet e não têm planos de adquirir somaram 25,4%.

A pesquisa foi realizada entre 7 e 10 de julho, em 134 municípios brasileiros.

/ AGÊNCIA ESTADO