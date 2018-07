As “mídias sociais” estão entre as expressões mais populares da atualidade graças ao sucesso, entre outros, do site de relacionamentos Facebook, o meio favorito para a juventude de hoje se comunicar mundialmente.

Agora, o Facebook é o assunto do que deve ser o filme mais esperado do outono norte-americano (primavera no Brasil), chamado “The Social Network”. Com a temporada do verão norte-americano acabando neste fim de semana, as crianças voltam às aulas, os adultos retornam ao trabalho, os dramas voltam aos cinemas e Hollywood entra na época do Oscar.

“Será um outono denso e prematuro”, afirmou Dave Karger, da revista Entertainment Weekly.

“The Social Network”, com Jessie Eisenberg e Justin Timberlake, estreia em 1o de outubro nos EUA e reconta a história de como o website foi fundado por um estudante colegial, em seu quarto.

Claro, contar apenas quem teve a ideia do Facebook depende de com quem você conversa. Por isso, o diretor David Fincher relata a história de vários pontos de vista para descobrir como um jovem técnico chamado Mark Zuckerberg se tornou um visionário enquanto ganhava amigos, inimigos e processos judiciais.

“É um filme empolgante, porque conta uma história complicada de uma forma muito interessante”, afirmou o astro do filme, Jesse Eisenberg. “Há vários personagens dizendo que estão certos. De certa forma, todos estão.”

/ZORIANNA KIT (REUTERS)