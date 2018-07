O órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos está averiguando transações com ações de empresas de internet de capital fechado, entre as quais Facebook e Twitter, de acordo com reportagens que citam fontes a par das investigações.

A Securities and Exchange Commission (SEC) enviou cartas a diversas pessoas que negociaram ações dessas empresas, em busca de informações sobre tópicos que incluem a forma de avaliação de suas ações, de acordo com o Wall Street Journal. O porta-voz da SEC John Nester recusou comentar a reportagem do jornal.

A investigação estaria em estágio preliminar e parece ter como um de seus focos fundos que foram criados para permitir que investidores negociem ações de empresas de capital fechado, informou o jornal.

A SEC também pode investigar de que maneira a existência desses fundos afeta uma regra do mercado de capitais norte-americano que define que empresas de capital fechado podem ter até 500 sócios, ou então que reportem publicamente suas informações financeiras.

Esse foi um dos motivos para que o Google abrisse seu capital em 2003, de acordo com o jornal Financial Times. Nos últimos meses, o valor estimado do Facebook subiu em mais de 50 por cento, enquanto o do Twitter mais que dobrou.

Os primeiros funcionários e investidores de empresas de capital fechado recentemente começaram a vender parte de suas ações a compradores que desejam participar dessas companhias de rápido crescimento.

