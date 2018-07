Segundo blog AllThingsDigital, empresas fecharam acordo de publicidade para encerrar processo de violação de patentes

SÃO FRANCISCO – Facebook e Yahoo fecharam uma ampla parceria de publicidade como parte de um acordo final para encerrar processos relacionais a patentes, afirmou o blog de tecnologia AllThingsDigital citando fontes próximas ao assunto, nesta sexta-feira, 7.

Ambos os conselhos aprovaram um acordo estratégico que vai envolver vendas conjuntas de anúncios online e vendas cruzadas de patentes importantes. Não haverá troca de recursos no acordo, que será anunicado ainda nesta sexta.

O Yahoo processou o Facebook em março, alegando que a maior rede social do mundo havia violado 10 de suas patentes, incluindo de tecnologia para anúncios online.

/ Edwin Chan (REUTERS)