O Facebook firmou acordo para comprar a Snaptu, desenvolvedora de aplicativos para celulares menos sofisticados que smartphones, em meio à estratégia do maior site de rede social de ampliar seus serviços móveis.

O Facebook pagará até US$ 70 milhões pela londrina Snaptu, de acordo com os jornais insraelenses Calcalist e The Marker.

A Snaptu confirmou no domingo, 20, a operação, que deve ser concluída nas próximas semanas.

O porta-voz do Facebook Jonny Thaw se recusou a comentar os termos do negócio, mas afirmou em um e-mail que “como parte do Facebook, o time e a tecnologia da Snaptu nos permitirão oferecer uma experiência móvel ainda melhor”.

O site de rede social tem focado na criação de serviços móveis para seus mais de 500 milhões de usuários e está indo a mercado para fechar mais acordos.

Na semana passada, o Facebook informou ter contratado um membro do time de desenvolvimento corporativo do Google para comandar os esforços ainda iniciantes em fusões e aquisições.

Fundada em 2007, a Snaptu desenvolve aplicativos para celulares comuns, que possuem menos recursos que os smartphones.

/ REUTERS